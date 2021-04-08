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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, 21 Nisan'da İstanbul'a getiriliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, final maçı öncesi İstanbul'da sergilenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, 21 Nisan'da İstanbul'a getiriliyor

Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanacak final öncesi Şampiyonlar Ligi sponsorları Pepsi ve Ruffles tarafından 21 Nisan'da Zorlu Center ev sahipliğinde sporseverlerin ziyaretine açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 7,5 kilogram ağırlığında ve 73,5 santimetre boyundaki gümüş kupası, Avrupa ile Asya’nın birleştiği İstanbul’da bu yıl 66. kez havaya kaldırılacak.

PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, yaptığı açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul’a getirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek "Pepsi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sponsoru olarak küresel ölçekte büyük bir işe imza atmaktan ve futbolu desteklemekten gurur duyuyoruz. Dünyanın dört gözle beklediği bu çok önemli final öncesinde tüm tüketicilerimize bir kez daha futbol coşkusunu eğlenceyle taçlandıracağımız alternatifler sunmaktan gurur duruyoruz. 5 yıldır yaptığımız iş birliği sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olduk. Bundan sonra da başta futbol olmak üzere spora her alanda verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ruffles'ın futbol tutkusunu daha da pekiştirme hedefi doğrultusunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul’da tüketicilerle birlikte olacağını kaydeden PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber ise "Ruffles olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sponsorluklarımız kapsamında tüketicilere futbolla dolu bir yıl yaşatmak istiyoruz. Bir yandan da ülkemizde futbolun çeşitliliğinin ve kapsayıcılığının artmasını sağlamak adına 'Kızlar Sahada' aracılığıyla kadın futbolunu destekliyoruz. Ayrıca Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden Cengiz Ünder ile iş birliğimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Unutulmaz açılış seremonileri
Eğlence ve futbolu tüketicileri için bir araya getiren Pepsi, 5 yıldır süren sponsorluğu çerçevesinde UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin açılış seremonilerini de sahipleniyor.

Pepsi’nin ilk kez 2016’da Alicia Keys’in unutulmaz performansıyla başlattığı açılış seremonileri, 2017’de Black Eyed Peas, 2018’de Dua Lipa ve 2019’da da rock grubu Imagine Dragons ile devam etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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