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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 mücadele oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Ajax bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken Beşiktaş grubuna puansız devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Bugün oynanan 8 karşılaşmada; Paris Saint-Germain, Club Brugge, Liverpool, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Sheriff galip gelirken Shakhtar Donetsk ile Inter arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

C grubundaki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile Johan Cruyff Arena'da karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip mücadelede gol kaydedemezken Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Berghuis ve 43'üncü dakikada Haller kaydetti. Bu sonuçla Ajax'ın grubundaki puanı 6'ya yükselirken Beşiktaş yoluna puansız devam ediyor. 

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Arda Kardeşler'in yönettiği maçta Atletico Madrid, konuk olduğu Milan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar sonunda alınan sonuçlar şu şekilde:

- A Grubu

Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0

Leipzig  - Club Brugge: 1-2

- B Grubu

Porto - Liverpool: 1-5

Milan - Atletico Madrid: 1-2

-C Grubu

Ajax - Beşiktaş: 2-0

Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0

- D Grubu

Shakhtar Donetsk - Inter: 0-0

Real Madrid  - Sheriff: 1-2

Kaynak: Haber Kaynağı
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