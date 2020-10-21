  • BIST 1.210
  • Altın 483,334
  • Dolar 7,8102
  • Euro 9,2642
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımına Angelino'nun attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.

İlk yarıyı Lionel Messi'nin penaltı ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele'nin golleriyle farka gitti. Konuk takımın tek golünü Ihor Kharatin penaltıdan kaydetti.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'in rekorunu egale etti.

Kırmızı kart gören Barcelonalı Gerard Pique, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Juventus maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: 

E Grubu:

Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya): 1-1

Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 0-0

F Grubu:

Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

G Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 5-1

H Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere): 1-2

Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir: 2-0

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm19 Ekim 2020 Pazartesi 16:53
  • Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi19 Ekim 2020 Pazartesi 16:52
  • 14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor19 Ekim 2020 Pazartesi 11:40
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid19 Ekim 2020 Pazartesi 11:39
  • Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor19 Ekim 2020 Pazartesi 10:20
  • Milli yüzücü Emre Sakçı Budapeşte'de birinci oldu19 Ekim 2020 Pazartesi 09:38
  • Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı18 Ekim 2020 Pazar 23:32
  • Fenerbahçe, İzmir'den 3 puanla döndü18 Ekim 2020 Pazar 23:29
  • Getafe sahasında Barcelona'yı mağlup etti18 Ekim 2020 Pazar 09:22
  • Superbike'da mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de birinci oldu17 Ekim 2020 Cumartesi 18:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti