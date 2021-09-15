  • BIST 1.434,430
  • Altın 489,60
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

2021-22 sezonunun ilk haftasında Young Boys, Manchester United'ı 2-1 yendi, Sevilla ile Salzburg 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup aşaması, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan Young Boys-Manchester United ve Sevilla-Salzburg maçları sona erdi.

İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı. Manchester ekibinde Aaron Wan-Bissaka, 35. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora imza attı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177. maçına çıkan Ronaldo, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.

Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı.

"Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

Dört penaltı kullanılan maçta Sevilla ile Salzburg beraberliğe razı oldu
Dört penaltının atıldığı G Grubu maçında İspanya temsilcisi Sevilla, evinde Avusturya'nın Salzburg takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Salzburg'un golünü 21. dakikada penaltıdan Luka Sucic, Sevilla'nın golünü ise 42. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic kaydetti. Konuk takımda 13. dakikada Karim Adeyemi ve 37. dakikada Sucic penaltı atışlarından faydalanamadı.

Sevilla'da Youssef En-Nesyri, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer14 Eylül 2021 Salı 16:41
  • İşte Milli Takım'ın yeni hocası: Stefan Kuntz imza için İstanbul'da14 Eylül 2021 Salı 14:55
  • Bursaspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor14 Eylül 2021 Salı 14:22
  • UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor14 Eylül 2021 Salı 13:45
  • Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı14 Eylül 2021 Salı 12:57
  • Türk asıllı futbolcu Romanya tarihine geçti14 Eylül 2021 Salı 12:19
  • Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başlıyor14 Eylül 2021 Salı 12:18
  • Beşiktaş Avrupa kupalarında 225. maçına çıkıyor14 Eylül 2021 Salı 11:03
  • Gaziantep 3 puana 2 golle uzandı14 Eylül 2021 Salı 09:09
  • Aytemiz Alanyaspor sahasında galip14 Eylül 2021 Salı 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti