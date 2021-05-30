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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede ilk tehlike 8. dakikada yaşandı. Manchester City kalecisi Ederson'un uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Raheem Sterling, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Edouard Mendy topu kornere çelmeyi başardı.

Chelsea, ilerleyen dakikalarda forvet oyuncusu Timo Werner ile üst üste net fırsatları değerlendiremedi. Alman oyuncu, 10. dakikada altıpas önünde topu ıskalarken, 14. dakikada ise ceza sahası içinde müsait durumda meşin yuvarlağı kaleci Ederson'a nişanladı.

Mavi-beyazlı ekip, aradığı golü 42. dakikada bir diğer Alman hücum oyuncusu Kai Havertz ile buldu. Mason Mount'un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

İkinci yarıda Manchester City beraberlik için yüklenirken, Chelsea savunma ağırlıklı bir futbolla devreye başladı. Manchester City'de 68. dakikada sağdan ceza sahasına giren Riyad Mahrez, topu kale önüne çevirdi. Boş durumdaki İlkay Gündoğan'dan önce araya giren Cesar Azpilicueta mutlak bir golü önledi.

Manchester City hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalışan Chelsea, 73. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Havertz'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Christian Pulisic, topu yandan auta gönderdi.

Kalan dakikalarda rakibine gol izni vermeyen Chelsea, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, 2012 yılındaki zaferinin ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel de kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

Chelsea'de Thiago Silva 39, Manchester City'de ise Kevin De Bruyne 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da sahadan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci izni verilen karşılaşmayı, 14 bin 110 kişi tribünden takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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