  • BIST 1.556
  • Altın 408,388
  • Dolar 6,9615
  • Euro 8,4450
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 6 °C
»

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Ligde yarın Leipzig-Liverpool ve Barcelona-Paris Saint Germain maçları yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

17 Şubat Çarşamba:

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

23 Şubat Salı:

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

24 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Buruk' sezon 'Kocaman' hayal kırıklığı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • Ömer Erdoğan'ın hedefi Hatayspor'u ligde kalıcı hale getirmek15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi15 Şubat 2021 Pazartesi 10:40
  • Avustralya Açık'ta Nadal ve Medvedev çeyrek finalde15 Şubat 2021 Pazartesi 10:39
  • Milli atlet Elif Polat'tan 300 metre salon rekoru15 Şubat 2021 Pazartesi 09:20
  • Bayern Münih, savunma oyucusu Upamecano’yu 5 yıllığına transfer etti14 Şubat 2021 Pazar 15:40
  • Konyaspor evinde 3 puana uzandı14 Şubat 2021 Pazar 15:39
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor14 Şubat 2021 Pazar 13:12
  • Milli eskrimciler Türkiye'yi başarılarıyla gururlandırmak istiyor14 Şubat 2021 Pazar 13:11
  • Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanında14 Şubat 2021 Pazar 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti