  • BIST 1.386
  • Altın 457,165
  • Dolar 8,1599
  • Euro 9,7137
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)

Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)

14 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü12 Nisan 2021 Pazartesi 09:05
  • Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yüzünde kırık tespit edildi11 Nisan 2021 Pazar 17:05
  • 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı11 Nisan 2021 Pazar 17:04
  • Demir Grup Sivasspor evinde kazandı11 Nisan 2021 Pazar 17:02
  • 2. Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu11 Nisan 2021 Pazar 17:02
  • Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı11 Nisan 2021 Pazar 17:01
  • Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor11 Nisan 2021 Pazar 17:00
  • Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede dünya şampiyonluğunu hedefliyor11 Nisan 2021 Pazar 17:00
  • Ergin Ataman Türkiye ve Avrupa'da gördüğü ilgiden memnun11 Nisan 2021 Pazar 16:59
  • Türk sporunun 'Sinyor' lakaplı efsanesi: Can Bartu11 Nisan 2021 Pazar 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti