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UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Villarreal, yarın TSİ 22.00'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta karşılaşacak.
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal'in karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

En çok Milan ve Barcelona kazandı
UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü
UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Son yıllara İspanyol damgası
İspanya ekipleri son 12 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019'da ise İngiltere temsilcisi Liverpool UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 28 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

24 ayrı takım sevindi
Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanya ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı
Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

UEFA Süper Kupa maçları
UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

Yıl    Maç    Sonuç
1973    Ajax-Milan    0-1, 6-0
1975    Dinamo Kiev-Bayern Münih    1-0, 2-0
1976    Anderlecht-Bayern Münih    1-2, 4-1
1977    Liverpool-Hamburg    1-1, 6-0
1978    Anderlecht-Liverpool    3-1, 1-2
1979    Nottingham Forest-Barcelona    1-0, 1-1
1980    Valencia-Nottingham Forest    1-2, 1-0
1982    Aston Villa-Barcelona    0-1, 3-0 (uzatma)
1983    Aberdeen-Hamburg    0-0, 2-0
1984    Juventus-Liverpool    2-0
1986    Steaua Bükreş-Dinamo Kiev    1-0
1987    Porto-Ajax    1-0, 1-0
1988    Mechelen-PSV    3-0, 0-1
1989    Milan-Barcelona    1-1, 1-0
1990    Milan-Sampdoria    1-1, 2-0
1991    Manchester United-Kızılyıldız    1-0
1992    Barcelona-Werder Bremen    1-1, 2-1
1993    Parma-Milan    0-1, 2-0 (uzatma)
1994    Milan-Arsenal    0-0, 2-0
1995    Ajax-Real Zaragoza    1-1, 4-0
1996    Juventus-Paris Saint Germain    6-1, 3-1
1997    Barcelona-Borussia Dortmund    2-0, 1-1
1998    Chelsea-Real Madrid    1-0
1999    Lazio-Manchester United    1-0
2000    Galatasaray-Real Madrid    2-1 (uzatma)
2001    Liverpool-Bayern Münih    3-2
2002    Real Madrid-Feyenoord    3-1
2003    Milan-Porto    1-0
2004    Valencia-Porto    2-1
2005    Liverpool-CSKA Moskova    3-1 (uzatma)
2006    Sevilla-Barcelona    3-0
2007    Milan-Sevilla    3-1
2008    Zenit-Manchester United    2-1
2009    Barcelona-Shakhtar Donetsk    1-0 (uzatma)
2010    Atletico Madrid-Inter    2-0
2011    Barcelona-Porto    2-0
2012    Atletico Madrid-Chelsea    4-1
2013    Bayern Münih-Chelsea    2-2 (5-4 penaltılarla)
2014    Real Madrid-Sevilla    2-0
2015    Barcelona-Sevilla    5-4 (uzatma)
2016    Real Madrid-Sevilla    3-2 (uzatma)
2017    Real Madrid-Manchester United    2-1
2018    Atletico Madrid-Real Madrid    4-2 (uzatma)
2019    Liverpool-Chelsea    2-2 (5-4 penaltılarla)
2020    Bayern Münih-Sevilla    2-1 (uzatma)
(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)

Kaynak: Haber Kaynağı
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