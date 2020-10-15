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UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 20 maçla tamamlandı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 20 maçla tamamlandı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 20 karşılaşmayla tamamlandı.

B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı konuk eden Türkiye, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Millilerin gollerini 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Ozan Tufan, konuk takımın gollerini 22. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic attı. Gruptaki diğer müsabakada Rusya, sahasında Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya ile Hollanda, 1-1'lik eşitliğe razı oldu. Ev sahibi İtalya'nın golünü 16. dakikada Lorenzo Pellegrini, Hollanda'nın golünü 25. dakikada Donny van de Beek kaydetti.

A Ligi 2. Grup'ta Danimarka, İngiltere'ye konuk olduğu maçı 35. dakikada Christian Eriksen'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Fransa ise A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan deplasmanında 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 galip geldi. Hırvatistan'ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi.

Ligde 5. hafta maçları, 14-15 Kasım'da oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

A Ligi
1. Grup: Polonya-Bosna Hersek: 3-0

İtalya-Hollanda: 1-1

2. Grup: İngiltere-Danimarka: 0-1

İzlanda-Belçika: 1-2

3. Grup: Hırvatistan-Fransa: 1-2

Portekiz-İsveç: 3-0

B Ligi
1. Grup: Norveç-Kuzey İrlanda: 1-0

Romanya-Avusturya: 0-1

2. Grup: İskoçya-Çekya: 1-0

Slovakya-İsrail: 2-3

3. Grup: Türkiye-Sırbistan: 2-2

Rusya-Macaristan: 0-0

4. Grup: Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

Bulgaristan-Galler: 0-1

C Ligi
2. Grup: Kuzey Makedonya-Gürcistan: 1-1

Estonya-Ermenistan: 1-1

3. Grup: Moldova-Slovenya: 0-4

Yunanistan-Kosova: 0-0

4. Grup: Litvanya-Arnavutluk: 0-0

Belarus-Kazakistan: 2-0

Kaynak: Haber Kaynağı
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