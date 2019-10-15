UEFA'dan 'asker selamı' soruşturması

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine oynadığımız son iki maçtaki gol sevinçlerinde oyuncularımızın asker selamı yapması sebebiyle soruşturma açtığını, TFF'ye bildirdi.

Milli futbolcularımız, Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda olan Mehmetçik'e asker selamıyla destek vermişti. UEFA, asker selamı yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

UEFA, TFF'DEN SAVUNMA İSTEDİ

Arnavutluk maçı sonrası futbolcularımızın asker selamı vermesi, harekata karşı olan ülkeleri kızdırmıştı. Fransa, mücadele öncesi aynı selamın tekrarlanmaması konusunda Türkiye'yi uyarsa da milli futbolcularımız, Kaan'ın golü sonrası yine asker selamıyla Fransızlara cevap verdi.

Almanya ve Fransa'nın şikayeti üzerine UEFA, asker selamı hakkında soruşturma başlatarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yazılı savunma istedi.

BAKAN KASAPOĞLU, GRİEZMANN ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen Fransız mevkidaşına tepki gösterdi.

Kasapoğlu, "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz." dedi.

Kasapoğlu, "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.