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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag'ın sahasında FC Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Çekya'nın Slavia Prag ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımları arasında 22 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci müsabakasını yönetecek.

Çekya'nın Prag şehrindeki Eden Arena Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

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