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UEFA'dan EURO 2020 kararı! 1 yıl erteleme teklifi kabul edildi

UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteleme teklifini ülkelere, kulüplere ve futbolculara sundu. Teklif, taraflarca kabul edildi.
UEFA'dan EURO 2020 kararı! 1 yıl erteleme teklifi kabul edildi

UEFA, 12 farklı şehirde oynanması planlanan EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle erteleme teklifini 55 üye ülkeye, 250 kulübü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği'ne ve oyuncuları temsil eden FIFPro'ya sundu.

beIN Sports İtalya muhabiri Tancredi Palmeri ve New York Times muhabiri Tariq Panja'nın haberine göre; UEFA; EURO 2020 organizasyonunu 1 yıl sonraya erteleme teklifini sundu. Teklif, soru iletilen taraflarca kabul edildi.

Böylece, EURO 2020'nin 2021 yazında yapılması yönündeki karar verilmiş oldu.

Bu kararın UEFA Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerektiğinin de altı çizildi.

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