UEFA'dan F.Bahçe ve G.Saray kararı

UEFA, Finansal Fair-Play konusunda Fenerbahçe'nin yapılan anlaşmasını inceleyerek, sarı-lacivertli kulübü bir üst kurula sevk etti.
UEFA'nın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedilirken, sarı-lacivertli kulübün, Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini kaydetti.
Fenerbahçe ile ilgili kararın, birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.
GALATASARAY'A GEÇER NOT
UEFA, Galatasaray'ın FFP konusunda yaptığı anlaşma doğrultusunda 2018/19 sezonunda gerekliliklerini yerine getirdiğini açıkladı.
UEFA'nın yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı anlaşmanın doğrultusunda 2018/19 sezonu için hedeflerini tamamiyle gerçekleştirdiği ve bu sezon bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı-kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği duyuruldu.
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