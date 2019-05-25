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UEFA'dan F.Bahçe ve G.Saray kararı

UEFA, Finansal Fair Play konusunda yaptığı anlaşmanın incelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Galatasaray'ın ise Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğu açıklandı.
UEFA'dan F.Bahçe ve G.Saray kararı

UEFA, Finansal Fair-Play konusunda Fenerbahçe'nin yapılan anlaşmasını inceleyerek, sarı-lacivertli kulübü bir üst kurula sevk etti. 

UEFA'nın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedilirken, sarı-lacivertli kulübün, Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini kaydetti. 

Fenerbahçe ile ilgili kararın, birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. 

GALATASARAY'A GEÇER NOT

UEFA, Galatasaray'ın FFP konusunda yaptığı anlaşma doğrultusunda 2018/19 sezonunda gerekliliklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı anlaşmanın doğrultusunda 2018/19 sezonu için hedeflerini tamamiyle gerçekleştirdiği ve bu sezon bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı-kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği duyuruldu.

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