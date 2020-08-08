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UEFA'dan Galatasaray ve Başakşehir için Finansal Fair Play açıklaması

Galatasaray Kulübünün finansal yükümlülüklerini yerine getirdiği, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile yeni anlaşma imzalandığı duyuruldu.
UEFA'dan Galatasaray ve Başakşehir için Finansal Fair Play açıklaması

UEFA, Galatasaray Kulübünün 2019-2020 yılında finansal yükümlülüklerini yerine getirdiğini, başa baş şartına uymayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile yeni anlaşma imzalandığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) kulüplerle yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmalarına yönelik yaptığı denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

Galatasaray Kulübünün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA ile yaptığı anlaşmanın 2020-2021 sezonunda geçerli olacağı belirtildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün ise başa baş şartına uymadığı ve kulüple 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan yeni bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre, kulübün 2020 yılında maksimum 10 milyon avro bütçe açığı verebileceği, 2023-2024 sezonuna kadar hesaplarını denkleştirmeyi taahhüt ettiği ve UEFA gelirlerinden 300 bin avro kesilmesini kabul ettiği ifade edildi. Taahhütlerin karşılanmaması durumunda ise 1,2 milyon avro daha kesinti yapılacağı bildirildi.

Kulübün UEFA listesine 2020-2021 sezonunda 22 oyuncu, 2021-2022 sezonunda 23 oyuncu kaydedebileceği, anlaşmaya uyulmaması halinde sonraki iki sezonda sınırlamanın devam edeceği aktarıldı.

UEFA, FFP kapsamında 2013 yılında kulüplerin mali gelir giderlerini başa baş dengelemek için mali kontrol kurulu kurdu. Bu kurul, UEFA yarışmalarına katılan kulüplerin borçlarının olup olmadığını kontrol ediyor, şartları yerine getirmeyen kulüplere gerekli yaptırımları uyguluyor. UEFA yarışmalarına katılacak kulüplerin son üç yıllık mali raporları analiz edilerek değerlendirmeye alınıyor.
 

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