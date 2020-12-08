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UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i Sırbistan'ın Spartak Subotica ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 tur birinci müsabakasında görevlendirdi.
UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i Sırbistan'ın Spartak Subotica ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 tur birinci müsabakasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sırbistan'ın Subotica şehrindeki Gradski Subotica Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yımaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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