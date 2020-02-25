UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Şampiyonlar Ligi'ni durdurabiliriz

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, "Eğer koronavirüs Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelir, istemediğimiz bir noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, "Eğer koronavirüs Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelir istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

EURO 2020 AÇIKLAMASI

Bu yaz Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020'nin virüsten etkilenip etkilenmeyeceği konusuyla ilgili de konuşan Uva; "Şu anda gözlem aşamasındayız. Ülke ülke bütün durumları gözlemliyoruz. Futbolu durdurmak gibi bir düşüncemiz yok. EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkelerden virüse karşı garanti vermeyen olursa şehir değişikliğine gidebiliriz. İzleyip neler olduğunu göreceğiz" sözlerini kullandı.