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UEFA'dan Milli Takım'a büyük ödül

EURO 2020'ye katılım hakkı kazanan A Milli Takımımız, 58.39 milyon TL'lik ödülü almaya hak kazandı.
UEFA'dan Milli Takım'a büyük ödül

AMilli Futbol Takımımız, EURO 2020 vizesini alarak önemli bir gelirin de sahibi oldu.

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini cebine koyan Milli Takımımız, 9.2 milyon euro (58.39 milyon TL) katılım parası almaya hak kazandı.

UEFA, EURO 2020'de galibiyet alan her takıma 1.5 milyon euro, beraberliklere ise 750'şer bin euro alacak. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon euro, yarı finale kalan takımlar ise 5.5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.

Finalin kazananı 34 milyon euro, kaybedeni ise 10 milyon euroluk ekstra prim alacak.

Tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ülke, toplamda 55.2 milyon euroluk (350.35 milyon TL) dev bir ödül almaya hak kazanacak.

İŞTE EURO 2020'NİN PARA ÖDÜLLERİ
Katılım ücreti 9.25 milyon Euro
Beraberlik 750 bin Euro
Galibiyet 1.5 milyon Euro
Son 16 turu 2 milyon Euro
Çeyrek final 4 milyon Euro
Yarı final 5.5 milyon Euro
Final 10 milyon Euro
Şampiyonluk 34 milyon Euro

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