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UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA, Türk Gözlemci Erol Ersoy'u UEFA Avrupa Ligi'nde, Dilan Deniz Gökçek İşcan'ı ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması için görevlendirdi.
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UEFA, Erol Ersoy'a Alman ekibi Leverkusen ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında 10 Aralık Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev verdi. Almanya'da oynanacak karşılaşma, BayArena Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

Dilan Deniz Gökçek İşcan ise Portekiz'in Benfica takımıyla İngiliz ekibi Chelsea arasında yarın oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 32 Tur birinci müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele Portekiz'in Seixal şehrindeki Futebol Campus Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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