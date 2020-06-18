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UEFA'dan yeni kararlar

UEFA,11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) daha önce açıklanan 12 ülkede düzenleneceğini duyurdu.
UEFA'dan yeni kararlar

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlarına ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik olmamasına karar verildi.

UEFA, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonayı 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.

UEFA Süper Kupa, Budapeşte'ye alındı
Portekiz'in Porto kentinde yapılması planlanan 2020 UEFA Süper Kupası, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kazanan takımların karşılaştığı final maçı, 2021'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, 2022'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki, 2023'te ise Rusya'ya bağlı Kazan'da düzenlenecek.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri İspanya'da 
Kadınlar 2019-2020 Şampiyonlar Ligi finali sekizli final formatıyla 21-30 Ağustos'ta İspanya'nın Bilbao ve San Sebastian şehirlerinde oynanacak.

Final maçları 2021'de İsveç'in Göteborg şehrinde, 2022'de İtalya'nın Torino kentinde, 2023'te ise Hollanda'nın Eindhoven şehrinde yapılacak.

Uluslar Ligi grup maçları eylülde başlayacak
2020-2021 Uluslar Ligi grup maçları 3 Eylül'de başlayacak. Karşılaşmalar 3-5 ile 6-8 Eylül, 10-11 ile 13-14 Ekim ve 14-15 ile 17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları ise 8 Ekim-12 Kasım'da oynanacak.

Takımlar 3 yeni oyuncu kaydedebilecek
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar şubat ayından beri kadrolarında bulunun fakat kaydetmediği 3 oyuncuyu kaydedebilecek.

Yeni transfer edilen futbolcular kaydedilemeyecek ve en fazla 25 oyuncu listede yer alabilecek.

Takımlar, ayrıca maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek.

2020-2021 sezonunda ön eleme maçları tek ayaklı oynanacak
2020-2021 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme maçları, Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmaları hariç tek ayaklı oynanacak.

Maçların oynanacağı stat kura çekimiyle belirlenecek. 

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın formatı değişti
2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, planlandığı gibi 2021'de Macaristan ve Slovenya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Eylül, ekim ve kasım aylarında yapılacak grup elemelerinde, 9 grubun lideri ve en iyi 5 ikinci takım, ev sahibi ülkelerle beraber 24-31 Mart 2021 tarihinde yapılacak organizasyona katılacak. 

Caferin'den Lizbon yorumu
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, toplantı sonrası bir basın mensubunun Şampiyonlar Ligi finalinin neden Lizbon'a alındığını sorması üzerine, Portekiz'den organizasyonu düzenleyebilecekleri yönende talep olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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