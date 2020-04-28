UFO nedir? UFO’nun açılımı ne?

ABD Savunma Bakanlığı İlk kez UFO görüntülerini paylaştı ancak UFO’larla ilgili birçok gizem çözülmüş değil.

ABD Savunma Bakanlığı İlk kez UFO görüntülerini paylaştıktan sonra UFO ’lar hakkın bir çok bilinmeyen var. Peki UFO nedir? UFO ne demek? UFO’nun açılımı ne? UFO’lar ne zamandan beri görünüyor? UFO’ları araştıranlara ne denir? Tarihte başka UFO olayları var mı? Roswell olayı ne? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

UFO ne demek? UFO’nun açılımı ne?

UFO , İngilizce açılımı; " Unidentified Flying Object " yani “ tanımlanamayan uçan nesne ” olarak bilinmektedir.

UFO’ları araştıranlara ne denir?

Bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne olarak bilinir. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü veya seslerden ibarettir. UFO 'larla ilgili kayıt ve iddiaları inceleyen kişilere ufolog , bu uğraşa ise ufoloji adı verilir.

UFO’lar ne zamandan beri görünüyor?

UFO kelimesinin tarihçesi

UFO 'lar İngilizcede " flying saucer " ( uçan çay tabağı ) olarak da bilinir. Bunun nedeni ilk ünlü UFO vakası olarak kayıtlara geçen ve 1947 'de ABD'de meydana gelen bir olaydır. İş adamı Kenneth Arnold hususî, küçük uçağı ile Washington'daki Rainier Dağı civarında uçarken, 9 tane, "hilal şeklinde" uçan nesne gördüğünü ve "nesnelerin suda sektirilen çay tabakları gibi hareket ettiğini" iddia etti. Haberi yayımlayan gazete hatalı olarak " nesnelerin çay tabağı ( saucer ) şeklinde olduğunu" yazdı ve " flying saucer " adı yerleşti.

UFO iddiaları çok eski zamanlardan beri yapılmaktadır. Kimi ufologlara göre, İspanya'daki Altamira Mağarası'ndakiler veya Cougnac'taki (Fransa) Lot (Pech-Merle) Mağarası'ndaki tuhaf tasvirler UFO tasvirleri olabilir. Ayrıca Cezayir’deki Tassili freskleri gibi bazı resim ya da heykelcikler ilginç biçimde 20. yüzyıldaki raporlarda betimlenen uzaylı tasvirleriyle benzerlik göstermektedir. Bu durum bazı ufologlar göre , UFO fenomeninin insanoğlu hava araçlarını icat etmeden önce de mevcut olduğunun bir kanıtıdır.

Roswell olayı ne?

Roswell Olayı

4 Temmuz 1947'de tüm dünyada büyük yankı uyandırmış Roswell Olayı meydana geldi. O gün Roswell yakınlarındaki bir çiftliğin sahibi Mac Brazel ve komşuları yerde bir enkaz olduğunu fark etti ve Mac Brazel bunu en yakın askerî üsse haber verdi. Roswell Army Air Field ( RAAF ) üssünden genç bir subay (teğmen Walter Haut) o zaman basınla ilk teması gerçekleştirerek ordunun Roswell'deki bir çiftlik civarında bir uçan daire enkazı ele geçirdiğini açıkladı. Bu açıklama medyada güçlü bir ilgi uyandırdı.

Kenneth Arnold’un gözlemi basında bu olaydan bir ay önce yer almış ve öyle güçlü bir yankı bulmuştu ki, artık askeriye de dahil herkes konuyla ilgilenir halde bulunuyordu. Roswell Olayına ilişkin ilk açıklamanın ertesi günü üssün sorumlu komutanı olan, 8. Hava Kuvvetleri Komutanı general Roger Ramey, genç subayın açıklamasını tashih edici bir açıklama yayımladı ve uçan daire sanılanın yalnızca bir meteoroloji balonu olduğunu açıkladı.

Bir basın konferansı düzenlendi ve gazetecilere meteoroloji balonu tezini doğrulayıcı mahiyette bazı kalıntılar gösterildi. Olay gündemden düştü ve yaklaşık otuz yıl boyunca, ABD'deki ilk büyük UFO akınının sonuna kadar unutulmuş olarak kaldı.