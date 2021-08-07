  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 19 °C
»

Uğur Aktaş olimpiyat üçüncüsü oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.
Uğur Aktaş olimpiyat üçüncüsü oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finalde İranlı rakibine yenilerek finale çıkma çıkma şansını yitirdi ve bronz madalya kazandı.

YARI FİNALE ÇIKARAK MADALYAYI GARANTİLEMİŞTİ

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi.

İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başarmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk sporcular Tokyo 2020'nin 14. gününü 3 madalyayla tamamladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:20
  • Adana Demirspor şampiyonluk kupasını aldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:17
  • Türk boksu Tokyo 2020'de 'Busenazlar'ıyla' tarih yazdı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:16
  • Busenaz Sürmeneli Olimpiyat Şampiyonu07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:50
  • Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:29
  • Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, hayalini gerçeğe dönüştürdü06 Ağustos 2021 Cuma 15:21
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada Sofuoğlu bronz madalya kazandı06 Ağustos 2021 Cuma 15:19
  • Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 'dalya' dedi06 Ağustos 2021 Cuma 15:18
  • Barcelona'da bir dönem kapanıyor06 Ağustos 2021 Cuma 15:18
  • 'Avrupa Gecesi'nde ilk galibiyet Demir Grup Sivasspor'dan06 Ağustos 2021 Cuma 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti