Uğur Aktaş olimpiyat üçüncüsü oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finalde İranlı rakibine yenilerek finale çıkma çıkma şansını yitirdi ve bronz madalya kazandı.
YARI FİNALE ÇIKARAK MADALYAYI GARANTİLEMİŞTİ
Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi.
İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.
A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başarmıştı.
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