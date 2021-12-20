Uğur Şahin'den Omicron uyarısı: Yeni varyant 3. doz aşıdan kaçabilir

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi.

Yeni tip corona virüse karşı ABD’li Pfizer ile birlikte bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, aşının Omicron varyantı karşı etkinlik verilerini Fransız Le Monde gazetesine değerlendirdi.

Bununla birlikte, şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere en az 89 ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hızla yayılması nedeniyle bilim insanları var gücüyle çalışıyor. Varyantın, bulaşıcılığının ve septomlarının netleşmesi bekleniyor. Ancak, bu konudaki en endişe veren konuyu, Omicron’un aşılardan kaçma yeteneğini oluşturuyor.

UĞUR ŞAHİN, AŞI HAKKINDA KENDİNDEN EMİN

Prof. Dr. Uğur Şahin, öncelikle aşısının etkinliği hakkında kendinden emin olduğunu belirterek, "İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen gerçek yaşam verileri bize güven verici bilgiler sağlıyor” dedi.

Geçen hafta, Güney Afrika'nın önde gelen özel sağlık sigortası şirketi Discovery Health ve İngiltere'de Sağlık Bakanlığı, erken Omicron kontaminasyonuna (bulaş oranları) ilişkin analizlerini sundu.

İngiltere’den gelen ön veriler, üçüncü dozdan sonra yaklaşık yüzde 70 ve ikinci dozdan sonra yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 40 etkinlik gösterdi. Imperial College London’ın yeni modellemesi ise ikinci aşı dozunun ardından Omicron’a karşı koruyuculuğun yüzde 20’inin altına düştüğü öne sürdü.

Söz konusu ilişkin çalışmalar hakkında açıklama yapan Şahin, “Güney Afrikalılar da benzer gözlemler yapıyor. Veriler ayrıca, iki dozdan sonra Omicron’un ciddi formlara karşı korumanın yüzde 70 olacağını gösteriyor ki bu biraz hafife alınmış olabilir.

"İNGİLTERE'DEN GELECEK GERÇEK HAYAT VERİLERİNİ BEKLİYORUM"

Güney Afrika'da birincil enfeksiyon oranı yüksek, bu nedenle aşımızın karşılaştırıldığı kontrol grubu, geleneksel bir popülasyondan tartışmasız daha iyi korunuyor. Bu yüzden konuyla ilgili bir sonraki İngiltere gerçek hayat verilerini bekliyorum” diye konuştu.

ÜÇÜCÜ DOZ, OMİCRON'A KARŞI NE KADAR KORUYOR?

Diğer taraftan, yakın zamanda Almanya’da yapılan bir çalışma, üçüncü doz aşıdan sonra bile etkinlikte çok hızlı bir düşüş bildirmiş, güçlendirici dozun üç ay sonrasında Omicron’a karşı koruyuculuğun tekrar yüzde 25’e düştüğünü göstermişti.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI OLANLAR OMİCRON'U BULAŞTIRABİLİR

Le Monde’un bu konuyla ilgili sorusuna Şahin Şahin şu yanıtı verdi:

"Zamanla Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak. Bu durum oldukça muhtemel. Üçüncü doz aşı olan kişiler Omicron'u bulaştırabilir. Tahminlerimi ön laboratuvar verilerine değil, çok daha uygun olan gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. Duruma farklı bir açıdan bakmalıyız.

HER TÜRLÜ HASTALIĞA KARŞI KORUMA ORANI YÜZDE 70 İLE YÜZDE 75

Corona viirüsün orjinal versiyonuna karşı elde ettiğimiz yüzde 95 etkinlikten çok uzakta olduğumuz aşikar. Ancak üçüncü enjeksiyondan sonra aşımız her türlü hastalığa karşı yüzde 70 veya yüzde 75 koruma sağlıyor gibi görünüyor.

Bu durum, genel olarak bir aşı için iyi bir sonuç. Ayrıca ciddi hastalığa karşı bunun çok ötesinde olacağımızı düşünüyorum,”