Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması: Buna ihtiyacımız olacak!

Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, "Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman ihtiyaç duyacağımız" dedi.

Reuters'a konuşan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, mutasyonlara uğramasına rağmen aşılamanın koronavirüse karşı koruma sağlayacağını söyledi.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aşılanmış olan kişiler ve takviye dozu alanların hastalığa karşı yeterli korunmaya sahip olacağından eminiz. Hastalığın diğer tiplerine karşı da koruma sağlanabilir, bunu birkaç hafta içerisinde öğreneceğiz.

Koronavirüs aşısını daha hızlı adapte etme kabiliyetine sahibiz.