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Uğurcan Çakır, Sheffield United yolunda

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United ile anlaşmak üzere.
Uğurcan Çakır, Sheffield United yolunda

Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve özellikle bu sezon sergilediği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır, Sheffield United yolunda. Bordo mavili kulübe daha önce Uğurcan Çakır için yaptığı teklifi yükselten ve 20 milyon Euro ile Trabzonspor’un kapısını çalan İngiliz ekibi ile prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların 20 milyon Euro bonservis bedeli konusunda el sıkıştığı ancak bordo mavili yönetimin sonraki satışından da yüzde 15 pay talep ettiği öğrenilirken, bu konuda da görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Bu arada bir başka İngiliz ekibi Brighton da oyuncuyla ilgileniyor.

BU SEZON 43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Trabzonspor forması ile ligde 33, Avrupa Ligi’nde 7 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, sergilediği performansla dikkat çekerken, nisan ayında 9.5 milyon Euro olan piyasa değerini de 16 milyon Euro civarlarına yükseltmeyi başardı.

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