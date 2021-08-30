Ukome kararı gerekiyor, inceleme yapılacak

Tarihi Koyunpazarı Sokak’ta rahat yürüyememekten şikâyet eden vatandaşlar, sokağın araç girişine açık olmasının yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını söyleyerek, yolun trafiğe kapatılmasını istemişti. Konuyu 14 Ağustos’lu sayımızda “Araç girişine kapatılsın” başlıkla gündeme getirmiştik. Haberimiz sonrası Büyükşehir Belediye bir açıklama yaparak, değişiklik için UKOME kararı gerektiğini bildirerek, inceleme başlattıklarını açıkladı.
İNCELEME YAPILACAK
Gazetemize gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Cadde ve sokakların trafiğe açılıp kapanması; İl Trafik, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, EGO Başkanlıkları altında
UKOME kararları doğrultusunda yapılmaktadır. Bahsi geçen sokaklarla ilgili detaylı incelemeler yapılacak olup sokakların dar-genişliği ve insanların geçişlerine göre işlemler yapılacaktır.”
Emrah Özcan/İLKSAYFA
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