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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: İkinci dalga başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın başladığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: İkinci dalga başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başkanlık Ofisi’nden yaptığı açıklamada, ülkede salgında ikinci dalganın başladığını duyurdu. Zelenski, “Bugün, 3 binden fazla vaka tespit ettik. Ne yazık ki, bu Ukrayna’da ikinci dalganın başladığı anlamına geliyor. Hem Ukraynalıları hem de Ukrayna'ya gelen diğer ülkelerden vatandaşları riske atamayız” ifadelerini kullandı. Zelenski, ülke sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceğini, durumun normale dönmesinin hemen ardından kapıların tekrar açılacağını belirtti.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Ukrayna’da son açıklanan verilere göre, son 24 saatte 3 bin 372 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke genelinde vaka sayısı 188 bin 106’ya çıkarken; toplam can kaybı ise 3 bin 757’ye ulaştı.

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