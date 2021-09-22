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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Serhiy Shefir’in otomobiline ateş açıldı. Polis, geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Serhiy Shefir’in otomıbiline, başkent Kiev’in güneyindeki Lisnyky bölgesi yakınlarında ateş açıldı. Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, otomobile 10’dan fazla kurşunun isabet ettiği, sürücünün yaralandığı belirtildi. Ukrayna polisi, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Shefir'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Detaylı açıklamanın ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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