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Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok. Bunu herkes Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda gördü." dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev'deki Ukrayna Savunma Bakanlığında, bugün dışişleri ve savunma bakanlarının birlikte gerçekleştireceği Quadriga formatındaki görüşme öncesi savunma alanındaki iş birliğine ilişkin Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

AA muhabirinin sorusunu cevaplayan Taran, "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok. Bunu herkes, Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda gördü." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin orduyu modernize etme talimatı doğrultusunda Türk SİHA'larını envanterlerine ekleme kararı aldıklarını söyleyen Taran, "SİHA'lar maliyet etkinler. Satın aldığımız Türk Bayraktarlarının yüksek etkinliğine ben ve Devlet Başkanımız bizzat tatbikatlarda şahit olduk. Satın almanın yanı sıra, Ukrayna'da beraber üretmek ve teknoloji transferi yapmak istiyoruz. Ukrayna, Türk firmalarla kendi teknolojilerini paylaşabilir, bu herkesin ortak faydasına bir proje." değerlendirmelerinde bulundu.

"Karadeniz'in güvenliğini artırmayı görüşeceğiz"
İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece askeri sanayi alanında değil pek çok alanda geliştiğini hatırlatan Taran, Ukrayna ve Türkiye arasındaki savunma alanında iş birliği ve ortak anlayışın Karadeniz ve Azak bölgesinde başta olmak üzere uzun tarihi olduğunu ifade etti.

Taran, Ukrayna'da pek çok etnik Türk'ün de yaşadığını vurgulayarak, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu söyleyerek desteği için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

Savunma Bakanı Hulusi Akar'la iyi ilişkileri olduğunu belirten Taran, "Kendisiyle Kiev'de buluştuk, Başkan Zelenskiy'nin ziyareti esnasında İstanbul'da buluştuk ve diyaloğumuza devam edeceğiz. Bugünkü toplantıda askeri-siyasi ve askeri-teknik konuları ile Karadeniz'de güvenliği nasıl artırabilirizi görüşeceğiz." dedi.

Türkiye, Ukrayna'nın NATO hedefinde yardımcı olabilir
Taran, Karadeniz'de en büyük tehdit olarak Rusya'nın saldırgan politikasını gördüklerini belirterek "Bilgilerimize göre Rusya'nın Kırım'da nükleer silah deposu kurma hazırlığı var ki bu Avrupa ve medeni dünya için bir tehdit. Ayrıca Avrupa, Ukrayna ve Türkiye'nin ekonomisi için Rusya'nın Karadeniz'i domine etme çabasını büyük bir tehdit olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO üyeliğinin Ukrayna'nın amacı olduğunu hatırlatan Taran, "Türkiye, kilit bir NATO üyesi ülke ve bu konuda Ukrayna'ya yardım edebilir. Bu nedenle tüm alanlarda iş birliğini artırmaya açığız." dedi.

Taran, bugün gerçekleşecek Quadriga formatındaki görüşmede askeri liderlerin, diplomatik liderlerle dış politika ve güvenlik politikasını ele alacağını aktararak, bunun da iki konuyu bir gördükleri anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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