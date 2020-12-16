Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin 29. yılını kutluyor

Türkiye, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılmasından sonra 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülkelerden birisi olurken, o tarihten beri iki ülke arasındaki ilişkiler pek çok alanda gelişmeye devam ediyor.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" 1993'te onaylandı. 2011'de iki ülke arasında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi.

Ayrıca Türkiye ve Ukrayna arasında 2017'den beri kimlikle seyahat rejimi uygulamasına geçilerek, iki ülke vatandaşlarının serbestçe ziyaret edebilmesi sağlandı.

Savunma sanayi

İki ülke arasında gelişen ilişkilerin en dikkat çeken konularının başında savunma sanayi geliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye ile 14 Aralık'ta korvet ve SİHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalayarak, Bakanlık tarihinde ilk kez savunma alanında doğrudan yabancı ticaret anlaşması imzaladı.

Ayrıca Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın aldı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, ekimde yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna Ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirdi.

Öte yandan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy'nin başkanlığında bir heyet ağustosta Türkiye'yi ziyaret etti. Uruskiy, ziyaretin ardından, Türk savunma sanayisinde örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söyledi.

Ukrayna uçak firması Antonov ile AN-178 uçağının ortak üretimi de iki ülke arasındaki güncel konular arasında yer alıyor.

10 milyar dolar ticaret hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şubatta Kiev'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 2019'da yaklaşık 5 milyar dolar olan ticaret hacmi için önce 10 milyar dolar hedefini koydu, bu kapsamda liderler 2012'den beri süren STA görüşmelerinin bu sene sonuçlandırılması talimatını verdi.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Taras Kaçka'nın eylül ayında katılımıyla Ukrayna ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA görüşmeleri tekrar ivme kazandı.

Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Türkiye'nin karantina sonrası yurt dışına uçuşları başlattığı ilk ülkelerden biri olan Ukrayna'dan Türkiye'ye 2019'da 1,5 milyon turist geldi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteği

Türkiye, Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesini tanımadığını pek çok ortamda ifade ederek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekledi.

Erdoğan ile Zelenskiy arasında ekimde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'nin, Ukrayna ile Kırım krizinin çözümüne ilişkin "Kırım Platformu" kapsamındaki iş birliğini memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.