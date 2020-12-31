Ukrayna'da 2020'de Kovid-19 ve uçak kazaları ile Donbas ve Kırım sorunları öne çıktı

Ukrayna'da 2020 senesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve uçak kazaları damga vururken, ülkenin doğusundaki Donbas krizi ile Kırım sorunu hala çözüm bekliyor.

Ukrayna'da 3 Mart'ta İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir kişide Kovid-19 tespit edilirken ülkede virüs nedeniyle ilk ölüm 16 Mart'ta gerçekleşti.

25 Mart-22 Mayıs arası sıkı karantina uygulanan ülkede düşen vaka sayıları nedeniyle önlemler ağustos ayına kadar esnetildi.

Ülkede ağustos ayında tekrar vaka sayıları artmaya başladı ve 28 Kasım'da 16 binden fazla vaka ile en yüksek rakam görülürken, bu dönemde salgınla mücadele için kısıtlamalar artırıldı. Bu kısıtlamaları ve şahıs şirketlerine yazarkasa kullanımını zorunlu kılan yasa nedeniyle küçük işletme sahipleri protestolar gerçekleştirdi.

Hükümet, protestolar üzerine şahıs şirketlerine yazarkasa kullanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasını 1 Ocak 2022 tarihine kadar erteledi.

Ukrayna, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'de 16 milyon ve Çin'in Sinovac Biotech şirketinden 1,9 milyon aşı beklerken, 8-24 Ocak tarihleri arasında ülkedeki salgın kısıtlamalarını artıracak.

Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 9 Kasım'da Kovid-19 olduğunu açıkladı ve 23 Kasım'da iyileşti.

Donbas ve Kırım sorunu devam ediyor

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana devam eden krize çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra geçen sene 9 Aralık 2019'da Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.

Görüşmede tam ateşkes ile esir takası konularında karar alınırken, bir sonraki toplantının 4 ay sonrası için gerçekleştirilmesi hususunda anlaşılmasına rağmen toplantı yapılmadı.

Ukrayna'nın doğusunda 16 Nisan'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 20 kişilik esir ve tutuklu değişimi yapıldı ancak çatışmalar devam etti.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alındı.

Bu tarihten itibaren çatışmalarda önemli derecede azalma oldu ve Ukrayna tarafında sadece 4 askerin öldüğü bildirildi.

Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu platformlarının sadece Donbas'a ilişkin olması ve Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım sorununu ele almaması nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 2021'de Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağına ilişkin görüşmeler sürüyor

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle düşürüldüğünü açıkladı.

İki ülke arasında düşürülen uçağa ilişkin görüşmeler sürerken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İran'ın adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini ancak adaletin tesisinin zaman alacağını söyledi.

İran, 30 Aralık'ta hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeme kararı aldı, Ukrayna ise tazminatın taraflar arasında müzakereler sonucu belirlenmesi gerektiğini, ayrıca halen İran'dan kazaya ilişkin teknik rapor beklediklerini bildirdi.

Bununla birlikte, Ukrayna'nın Harkov kentinde 25 Eylül'de AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov kentinde 25 Eylül'de düşen askeri uçağın kaza nedeninin teknik arıza ve uçuş organizasyonundaki ihlaller olduğunu bildirdi.