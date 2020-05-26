Ukrayna'da korkunç olay

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, koronavirüs (corona virüsü) hastalarının tedavi edildiği hastane ateşe verildi. Korkunç olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından itibaren birçok hastanın tedavi edildiği, Peçerskiy Bölgesi’nde bulunan Aleksandrovskiy Hastanesi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Aleksandrovskiy Hastanesi Başhekimi Ludmila Antonenko, yangın sonrası kurulan araştırma komisyonunun “kundaklama” kararı verdiği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok şükür kimse yaralanmadı. Hastane yönetimi ve kurtarma ekibi koordine bir çalışmayla hızlı bir şekilde hastalar hastanenin başka bölmelerine taşındı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Uzmanlar tarafından yangının kısa devre sonucu değil kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polisler, kundaklama eylemine ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki koronavirüs vaka sayısı 21 bin 584’e, can kaybı ise 644’e yükseldi.