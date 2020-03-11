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Ukrayna'da koronavirüs sebebiyle ülke çapında karantina ilan edildi

Ukrayna'da koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde karantina ilan edildi. Ülkede şimdiye kadar sadece bir vaka görüldü.
Ukrayna'da koronavirüs sebebiyle ülke çapında karantina ilan edildi

Ukrayna makamları, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında karantina ilan etti.

Strana.ru’nun aktardığına göre, Ukrayna hükümeti, tüm eğitim kurumlarının üç hafta boyunca karantina altına alınması, 200'den fazla kişinin katılacağı etkinliklere sınırlama getirilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz ve sadece uluslararası kurumların onayıyla düzenlenmesi kararı aldı.

100 MİLYON GRIVEN BÜTÇE AYRILDI

Bakanlar kurulu kişisel korunma araçlarının satın alınması için 100 milyon griven (yaklaşık 3.900 milyon dolar) ayırdı. Ayrıca Borispol Havaalanı’nda uzaktan tarama için kızılötesi ekipman satın alınmasına karar verildi.

Daha önce Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte kısmi karantina uygulandığını açıklamıştı. Şu ana kadar Ukrayna’da bir Kovid-19 vakası tespit edildi.

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