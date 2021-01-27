  • BIST 1.494
  • Altın 437,345
  • Dolar 7,3811
  • Euro 8,9428
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 10 °C
»

Ukrayna'da Kovid-19 aşılama süreci şubatta başlayacak

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecinin şubatta başlaması bekleniyor.
Ukrayna'da Kovid-19 aşılama süreci şubatta başlayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, aşılamanın şubatta başlayacağını ve önde gelen uluslararası bir firmadan da 1 milyon doz aşı beklediklerini açıkladı.

Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ukrayna Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Mihail Radutski ise Sinovac Biotech firmasından ilk parti olan 700 bin doz aşıyı beklediklerini belirtti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da ülkeye 8 milyon aşı gelmesi bekleniyor.

Aşılama, ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı olacak.

İlk etapta sağlık görevlileri, askerler ve risk grupları aşılanacak.

Ülkede aşılama süreci için bir ulusal plan hazırlanıyor.

Taslak plana göre, ülke çapında 500 gezici ekip ve 4 bin aşılama noktası oluşturulacak.

Öte yandan, aşının ülke içinde güvenli dolaşımı için gerekli soğutma altyapısının hazır olduğu duyuruldu.

8-24 Ocak'ta tedbirlerde sıkılaştırmaya giden ülkede, vaka sayıları günlük 3-4 binlere kadar düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak27 Ocak 2021 Çarşamba 11:38
  • Almanya’da son 24 saatte 982 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti27 Ocak 2021 Çarşamba 11:33
  • Prof. Dr. Tolunay: İklim değişikliği canlı türlerini tehdit ediyor27 Ocak 2021 Çarşamba 10:00
  • Almanya'da mutasyona uğramış Kovid-19 virüsüne rastlanan hastane karantinaya alındı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:32
  • Kanada’da geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlandı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:31
  • ABD, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacak27 Ocak 2021 Çarşamba 09:30
  • Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi27 Ocak 2021 Çarşamba 09:27
  • Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:26
  • Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi27 Ocak 2021 Çarşamba 09:26
  • COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor27 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti