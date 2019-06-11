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Ukrayna'da psikiyatri hastanesinde yangın faciası

Ukrayna’nın Odessa şehrinde bir psikiyatri hastanesinde yangın çıktı. Meydana gelen faciada 6 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'da psikiyatri hastanesinde yangın faciası

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Odessa'da bulunan tek katlı 1 Numaralı Psikiyatri Hastanesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gece yarısı söndürülen yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili acilen Başbakan Vladimir Groysman’ı devlet komisyonu kurma ve konuyu incelemesi için görevlendirdiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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