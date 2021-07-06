Ukrayna'dan dünyaya mesaj: Türkiye ve Bayraktar TB2 övgüsü!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği dayanağa ilişik, gereksinimleri olan silahları birçok ülkeden alamadıklarını ve içinde bulundukları bu krizi Türkiye suretiyle birkaç ülkeyle beraber çözdüklerini deklare etti.

NATO sürecine de değinen Kuleba, “Ukrayna, NATO’nun bir üyesi olacak fakat vakte gereksinim var. NATO üyesi olana kadar etrafımızı başka ülkelerle çevirmeliyiz. Dünyadaki bazı kıymetli ülkeler değişik siyasal sebeplerden dolayı bizlere tabanca satışını reddetti. Bu sert bir gerçek. Fakat Türkiye, ABD ve İngiltere suretiyle ülkelerle anlaşarak askeri ve teknik alandaki meselelerimizi bu şekilde çözdük. Kimse buna inanmıyordu lakin hal böyle olunca Ukrayna’yı NATO’nun geniş imkanlar programıyla birleştirdik” ifadelerini kullandı.

“BAYRAKTARLARI BEKLİYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’den sipariş verdikleri insansız hava aracı Bayraktar TB2’nin teslimatını beklediklerini, bu araçları kullanacak Ukraynalı grubun ise Türkiye’de eğitimlerinin yakın vakitte biteceğini duyurmuştu.