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Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de öğrenim gördüğü üniversitede tanıştığı Konyalı Onur Sedakatli ile hayatını birleştiren Natalia Kropyvnytskaya, Konya'da eşiyle istiridye mantarı üretimi yapıyor.
Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor

Taras Şevçenko Ulusal Üniversitesi Rus Dili Edebiyatı Öğretmenliği ve Tercümanlığı Bölümü mezunu 27 yaşındaki Onur Sedakatli, burada tanıştığı Natalia Kropyvnytskaya ile evlenerek 3 yıl Kiev'de yaşadı.

Şehrin kalabalığından kurtulmak, daha huzurlu ve doğal ortamda yaşamak amacıyla köyüne dönmeye karar veren Sedakatli, üniversiteden 4 arkadaşıyla istiridye mantarı yetiştirmek için çalışma başlattı.

Fikrini eşi ve yakınlarıyla paylaşan Sedakatli, onların da desteğini alarak Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Kırsal Kalkınma Programı'na başvurdu.

İstiridye mantarı üretimi için proje hazırlayan genç girişimciler, Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde 5 çadırla yüzde 70 destekli entegre mantar üretim tesisi kurdu.

Onur Sedakatli, eşinin Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, onun da desteğiyle mantar yetiştirdiklerini belirtti.

"Beni kendilerindenmiş gibi kabullendiler"

Ukraynalı gelin Natalia Kropyvnytskaya ise Avşar Mahallesi'ni çok sevdiğini, insanların kendisine gösterdiği sıcak ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkesinden uzak yaşadığı mahallede yabancılık hissetmediğine değinen Kropyvnytskaya, "Beni kendilerindenmiş gibi kabullendiler. Halimi hatırımı sormaları, konuşkan olmaları, sohbet etmeleri hoşuma gitti." dedi.

Kropyvnytskaya, "Eşimden, devletin destek verebileceğini öğrendim ve kendi işimizi kurmaya karar verdik. Ne yazık ki Ukrayna'da böyle bir destek yok. Devletin yardımıyla kendi işimizi kurduk. Bundan çok memnunuz. Eşime her konuda destek oluyorum. Birlikte mantar yetiştirip hasat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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