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Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Sevde' adını aldı

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesine 10 yıl önce gelin olarak gelen Ukrayna uyruklu 'Svetlana' (45), Müslüman olup 'Sevde' ismini aldı.
Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Sevde' adını aldı

Ukraynalı Svetlana, 10 yıl önce ülkesinde tanıştığı Simavlı orman işçisi Mesut Kara (46) ile evlendi. Simav'da yaşamaya başlayan çiftin 10 yıllık evlilikleri süresince 3 kız çocukları oldu. Ukraynalı gelin aradan geçen 10 yıllık süreçte İslamiyeti araştırdı. Sonrasında ise Müslüman olmak için Simav Müftülüğü’ne müracaat etti. Yeni Camide dün ihtida töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getiren 'Svetlana', 'Sevde' ismini aldı.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Kardeşimiz Sevde özgür iradesi ile araştırarak Müslüman olmaya karar vermiş. Bu karar bizi çok mutlu etti" dedi. Müftü Aydın genç kadına Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve başörtüsü hediye etti.

İslam dinine kendi isteği ile geçtiği için mutlu olduğunu söyleyen Sevde Kara, "Allah'tan tek isteğim Kelime-i Şehadet getirerek son nefesimi vermek" dedi.

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