  • BIST 1.496
  • Altın 456,921
  • Dolar 7,3514
  • Euro 9,0382
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş

Elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın (25), ölümüyle ilgili Muğla polisinin yaptığı çalışmayla ölmeden 4 gün önce internet üzerinden kelepçe siparişi verdiğini ortaya çıkardı.
Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş

Bordrum Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşayan Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, önceki gün saat 16.30 sularında durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinni yaptığı kontrolde Novytska'nın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. 

Olay yerine giden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, Kristina Novytska’nın anahtarının kapının iç kısımında bulunduğu ve çilingir açmadan önce arkadan kilitli olduğunu belirledi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir yerde zorlanma olmadığı da öğrenildi. Kapının arkadan kilitli olması ve zorlanma olmaması intihar olayını güçlendirirken, kelepçe sırrını çözmek için polis inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan araştırmada kelepçenin kargoyla geldiğini ve siparişi verenin de Kristina Novytska’nın olduğu belirlendi.

İzmir’den internet üzerinden siparişle satın alınan kelepçenin de 4 gün önce sipariş verildiği öğrenildi. Muğla polisi kelepçenin sipariş verildiği iş yerini de bularak işletmecinin ifadesine başvurdukları da öğrenildi. Novytska'nin uzun süredir baş ağrısı şikayeti bulunduğu bu nedenle sık sık tedavisi için ülkesine gittiği de belirlendi. Kristina Novytska'nın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toprak Mahsulleri Ofisi sigortacılık hizmeti alacak04 Ocak 2021 Pazartesi 11:06
  • Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı04 Ocak 2021 Pazartesi 11:00
  • İstanbul'da kısıtlama sonrası trafikte oluşan yoğunluk sürüyor04 Ocak 2021 Pazartesi 11:00
  • Kimlik soran polise banka kartı gösterdi04 Ocak 2021 Pazartesi 10:56
  • MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi04 Ocak 2021 Pazartesi 10:50
  • İstanbul'da kısıtlama sonrası trafikte oluşan yoğunluk sürüyor04 Ocak 2021 Pazartesi 10:49
  • TİKA, Afganistan'daki üniversiteye su kuyusu açtı04 Ocak 2021 Pazartesi 10:48
  • Güney Sudan'da nüfusun yarısından fazlası açlık riskiyle karşı karşıya04 Ocak 2021 Pazartesi 10:48
  • Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması Doha'da devam edecek04 Ocak 2021 Pazartesi 10:47
  • PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi04 Ocak 2021 Pazartesi 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti