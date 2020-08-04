Ukraynalı modeli darp ettiği iddia edilen çalışan konuştu

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'u, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clupta darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen işletmede vale olarak çalışan Mircan Kızılay, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de geçen 31 Temmuz'da gittiği bir beach clubtan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini Instagram hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı üç dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

Kyryluuk ve darp edilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Darp edilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadeleri alındı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'ın olayla ilgili bilgisine başvurdu.

Soruşturma sürerken ünlü manken ve arkadaşının darp edilmesi olayına adı karışan beach club’ta vale olarak görev yapan Mircan Kızılay, hakkındaki iddiaları reddetti. Kızılay, "Biz olay gecesi vale alanında duruyorduk. Çok yoğun ve kalabalıktı. Onlar da çok kalabalıktı. Mekandan çıkarken sarhoşlardı. Başka gruplarla kavga ediyorlardı. Biz ayırıp, arabalarına bindirmeye çalıştık. Sonra gönderdik. Olayda, vurma kırma gibi hiçbir şey yok. Bu atılan bir iftira, böyle bir şey yapmadık. Biz mağduruz. Şikayetçi olduk. Bizim konuyla alakamız yok, elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Biz neden kadına vuralım? Tamamen yardımcı olmaya çalıştık. Evine gönderdiğimiz zaman yüzünde hiçbir şey yoktu. Daha sonra ne olmuşsa olmuş. Olay bize kaldı" dedi.

Kızılay'ın avukatlarından Tolga Turgut ise, "Müşteki miyiz, şüpheli miyiz şu süreçte belli değil. Savcı beye ifade için geldiğimizi beyan ettik. Soruşturma devam ediyor. Birkaç gün içerisinde ifadelerimiz netleşecek. İddia edilen birtakım görüntüler var. Söz konusu iddia edilen darp eyleminin müştekisi olan hanımefendinin, arkadaşı tarafından darp edildi iddiası var. Önümüzdeki günlerde süreç kesinleşecek. Zorla getirme yok. Sadece polis memuru arkadaşlarımız müvekkilimizi arayıp olayda isminin geçtiğini söylemesi üzerine bizzat kendimiz, ifade için getirdik. Olayın mağdurunun gerek işletme gerekse işletme çalışanı Mircan Kızılay olduğu önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın bir diğer avukatı Ercan Dönmez ise, şöyle konuştu: "Müvekkilim ve çalışma arkadaşları sosyal medya üzerinde atılan bir yalan neticesinde hem mağdur hem de şüpheli durumda. Ne yazık ki ileride tüm hususlar açığa çıkacak."