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Ukraynalı turistlere Kapodokya'daki balon turlarında şartlı izin

TÜROB'un temasları sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ukraynalı turist gruplarına 22-25 Ağustos'ta şartlı izin verildi.
Ukraynalı turistlere Kapodokya'daki balon turlarında şartlı izin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ukraynalı turistlerden Kapadokya'daki balon turlarının başlatılması yönünde yoğun talep gelmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile temasa geçti.

TÜROB'un temasları sonucu Bakanlıktan Ukraynalı turist gruplarına 22-25 Ağustos'ta şartlı izin çıktı.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun talebi Bakanlığa ileten TÜROB'un temasları sonucu Bakanlıktan sadece 22-25 Ağustos'ta geçerli olmak üzere Ukraynalı turist gruplarına şartlı balon izni verildi.

Balon turlarına, sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun olmak üzere ve kişi sayıları kısıtlı tutulmak şartıyla izin verilecek.

"Ukraynalılar için Türkiye, en önde gelen turistik destinasyonlardan biri"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, pandemi sebebiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarının 1 Ekim 2020'ye kadar ertelendiğini hatırlattı.

Başta Kapadokya ve Kayseri bölgeleri olmak üzere Ukraynalı turizmciler tarafından TÜROB'a çok sayıda talep ulaştığını aktaran Eresin, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun her zaman için sektörümüze olan yakın ilgi ve desteğinden hareketle konuya ilişkin Sayın Bakanımız ile temasa geçtik. Gerekli önlemlerin alınarak Ukrayna Bağımsızlık Günü dönemiyle sınırlı kalmak üzere sıcak hava balon turlarının başlatılması için yetkili kurumlara talimatları neticesinde gerekli izinlerin sağlandığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu şartlar altında konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşıp hızlı bir şekilde çözüm sunan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Eresin, normal şartlarda yılda 1 milyonu aşan turist sayısıyla Ukrayna'nın Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Birlik olarak Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmalarımız kapsamında, turizm destinasyonlarımızın pazarlamasına yönelik Ukrayna pazarı için çok sayıda workshop, famtrip, basın turu gibi etkinlikler düzenledik." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalar neticesinde pazarda özellikle kültür ve şehir turizmine yönelik gözlemlenen artışla birlikte Ukraynalı meslektaşları ile sürekli temas halinde pazarı izlemeye devam ettiklerini belirten Eresin, "Ukraynalılar için Türkiye, en önde gelen turistik destinasyonlardan biri haline geldi. Bu talebin pandemi sonrası dönemde de artarak devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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