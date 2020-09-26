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Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, kazada 25 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesinde düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Daha önce Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.

Kurum, daha önce verdiği "uçakta 28 kişinin bulunduğu" bilgisini 27 kişi olarak güncelledi.

2 kişi atlamış
Eğitim uçuşu yaptığı belirtilen uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.

Harkov Valisi Aleksey Kuçer, uçağın iniş yaparken düştüğünü, hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafede uçaktan atladıklarını söyledi. 

Pilotun, uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdiğini belirten Kuçer, ne yaşandığının inceleme sonucunda belli olacağını dile getirdi.

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