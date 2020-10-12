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Ukrayna'nın sosyal medya fenomenleri Erciyes'i tanıttı

Erciyes Kayak Merkezi'ni ve Kayseri'yi gezen Ukraynalı sosyal medya fenomenleri, kenti tanıttı.
Ukrayna'nın sosyal medya fenomenleri Erciyes'i tanıttı

Kışın direkt Kayseri'ye seferin bulunduğu Ukrayna'daki sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları, acenteler tarafından kente getirildi.

Kayseri kent merkezinin yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi ile Kapadokya'da konaklayan konuklar, bol bol fotoğraf çekerek Erciyes'i ve Kayseri'yi takipçileriyle paylaştı.

Kayak merkezinin yanı sıra Kayseri Kalesi'ni, kentteki alışveriş merkezlerini ve Kapalı Çarşı'yı gezen fenomenler, takipçilerini kente davet etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da 13 kişilik kafileye Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes ile ilgili sunum yaptı.

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