  • BIST 1.399
  • Altın 466,998
  • Dolar 7,6884
  • Euro 9,4253
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Ula Belediye Başkanı Akkaya, kalp krizinden yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Ula ilçesinin AK Parti’li Belediye Başkanı İsmail Akkaya (62), kalp krizinden hayatını kaybetti.
Ula Belediye Başkanı Akkaya, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, bugün belediyenin çalışmalarını incelemek için gittiği kırsal Gölcük Mahallesi'nde aniden rahatsızlandı. Evli, iki çocuk babası Akkaya'nın kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Akkaya, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen İsmail Akkaya'nın yakınları ve belediye çalışanları gözyaşı döktü.

Ula'nın Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Akyaka beldesinde 1992- 2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Akkaya, 31 Mart 2019 tarihindeki son yerel seçimlerde Ula Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon'dan Afganistan’daki barış sürecine ilişkin açıklama17 Aralık 2020 Perşembe 19:55
  • Bingöl'de suda mahsur kalan 6 kişilik aile kurtarıldı17 Aralık 2020 Perşembe 19:54
  • Ula Belediye Başkanı Akkaya, kalp krizinden yaşamını yitirdi17 Aralık 2020 Perşembe 19:53
  • Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu17 Aralık 2020 Perşembe 18:57
  • Konuralp kazılarında toprak figür bulundu17 Aralık 2020 Perşembe 17:57
  • Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti17 Aralık 2020 Perşembe 16:35
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizler yedi kıtaya ilim hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz17 Aralık 2020 Perşembe 16:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı17 Aralık 2020 Perşembe 16:34
  • YÖK'ten 'aşıda öncelik' talebi17 Aralık 2020 Perşembe 15:56
  • Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 177 milyon dolar oldu17 Aralık 2020 Perşembe 15:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti