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Ulaşım esnafına destek sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde dolmuşçu esnafına destek olmayı sürdürüyor. 
Ulaşım esnafına destek sürdürüyor

    
Dolmuş duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımına devam eden Ankara Zabıtası, sürücüleri de hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.   
 
114 BİN 50 MASKE DAHA DOLMUŞ DURAKLARINA DAĞITILDI

    Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Gülbaba, Bentderesi, Cento, Sincan ve Güvenpark Dolmuş Duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi.  
     Başkent'te her gün on binlerce vatandaşın ulaşımının sağlandığı 5 dolmuş durağında toplam 114 bin 50 maske ve 5'er litrelik 200 adet dezenfektan dağıttıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinin başından itibaren esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Eş zamanlı olarak 5 noktada dolmuşçu esnafımıza maske ve dezenfektan desteğinde bulunarak, hijyen kuralları konusunda dolmuşçu esnafımıza daha dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunduk” dedi.

    Büyükşehir Belediyesinin hijyen desteğinin önemine dikkat çeken Ankara Minibüsçüler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sait Kaynak, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a minibüsçü esnafına pandemi sürecinde desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” derken, Ankara Minibüsçüler Odası Denetim Kurulu üyesi Murat Kılıç ise, “Mansur başkanımızın mazot ve sağladığı diğer desteklerin esnafımıza büyük faydası dokundu. Başkanımızın minibüsçünün yanında olması esnafı güçlendirdi. Minibüsçü esnafı olarak bize yaptığı yardımları hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

TOPLUM SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN DESTEK

   Dolmuşçu esnafı Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı maske ve dezenfektan desteğinin hem yolcuların hem de kendilerinin sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söylediler:
-Yusuf Kavlak: “Pandemi süreci boyunca bize maddi, manevi destek olan, maske ile dezenfektan desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a destekleri için teşekkür ederiz.”
-Cemallettin Kavlak: “Gıda yardımı olsun, maske yardımı olsun, mazot desteği olsun minibüsçü esnafına büyük yardımlar yapıldı.”

-Haşmet Kılıç: “Pandemi döneminde dezenfektanımızı,  maskemizi hiç eksik etmediler. Sürekli dağıtım yapıldı. Minibüsçü esnafı olarak bu ürünleri parayla satın almak zorunda kalmadık. Çok zor zamanlar geçirdik. Başkanımız bize 3 kere bin TL yardım sağladı.”
 

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