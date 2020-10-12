Ulaşım esnafına destek sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde dolmuşçu esnafına destek olmayı sürdürüyor.

Koranavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla özellikle toplu taşıma araçlarında tedbirlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım esnafına desteğini sürdürüyor.

Ankara Zabıtası, virüs nedeniyle zor günler yaşayan dolmuşçu esnafına dezenfektan ve maske dağıtımında bulunmaya devam ediyor.

10 BİN MASKE DAHA DOLMUŞ DURAKLARINA DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Gülbaba, Bentderesi, Cento ve Güvenpark Dolmuş Duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Ulaşım esnafına eş zamanlı olarak hijyen desteği sağladıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 4 dolmuş durağı noktasında 10 bin maske ve 140 adet 5 litrelik dezenfektanımızı durak temsilcilerine teslim ettik. Günlük temizlikleri yapılan bu dolmuşlara halkımız gönül rahatlığıyla binebilirler. Çalışmalarımız pandemi süresince devam edecek” dedi.

GÜVENPARK DOLMUŞ DURAĞINDA MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITIMI

Güvenpark Dolmuş Durağı’nda gerçekleşen maske ve dezenfektan dağıtımına katılan Ankara Minibüsçüler Odası Genel Sekreteri Murat Kurt, “Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi her türlü bizim yanımızda oldu. Araçlarımız dezenfekte edildi, maske dağıtımı yapıldı ve yakıt desteği sağlandı. Minibüsçüler esnafına pandemi sürecinde en çok destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” derken, Ankara Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Çakır Karakoç ise, “Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan ve bu süreçte verdiği destekten halkımız da esnafımız da çok memnun. Mansur Yavaş’a ve tüm belediye personeline tek tek teşekkür ediyoruz. Belediyemiz sürekli bizi arıyor, yardımcı oluyorlar” diye konuştu.

Gülbaba Dolmuş Durağındaki dağıtıma katılan Ankara Minibüsçüler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özakman da, “Bizlere maddi manevi her konuda yardım eden ve yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

DOLMUŞÇU ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Dolmuşçu esnafı Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı maske ve dezenfektan desteğinin hem yolcuların hem de kendilerinin sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söylediler:

-Mustafa Erdugan: “Destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde bizim hep yanımızda oldular.”

-Duran Kaçar: “Bizlerle ilgilendikleri ve destek oldukları için öncelikle Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Yapılan yardımlardan ve çalışmalardan çok memnunuz.”

-Metin Tokeş: “Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Volkan Polat: “Halkın sağlığı ve bizim sağlığımızı düşünerek dağıtılan bu maskeler ve dezenfektanlar için çok teşekkür ederim. Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.”

-Niyazi Sütçü: “Başkanımız Mansur Yavaş koronavirüs salgını döneminde maddi manevi bize her konuda destek oldu. Hizmetlerinden çok memnunuz. Bugün dağıtılan maske ve dezenfektanlar için de teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Sefer Çaylak: “Mansur Başkanımız pandemi başladığından bu yana maske ve dezenfektanın yanı sıra bizlere maddi manevi her konuda destek oldu. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı başta Mansur Yavaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Alaattin Yüksek: “Koronavirüs döneminde oldukça zor günler geçiriyoruz. Maddi olarak büyük zorluklar yaşıyoruz. Mansur Başkanımız bu zorlu günlerde bizleri yalnız bırakmadı ve her konuda destek oldu. Maske ve dezenfektan dağıtarak yolcular ile bizim daha güvenli yolculuk yapmamamızı sağlıyorlar. Emeklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”