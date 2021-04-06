"Ulaşım Sorunu Çözülemiyor" haberimize EGO’dan cevap

Geçtiğimiz ay yaptığımız "Ulaşım Sorunu Çözülemiyor" başlıklı haberimiz sonrası EGO yaptığı açıklamada kurum imkanları dahilinde servis düzenlemeleri yapıldığını belirterek, duyarlılığı için gazetemize teşekkür etti.

Elmadağ’da ikamet eden ve her gün iş için Ankara merkeze gelmek isteyen vatandaşlar, otobüs seferlerinin azlığından yakınmış, hafta sonları günde 5 sefer olması ve seferler arasında 3-4 saat ara olmasına tepki göstererek gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenmişti. EGO Genel Müdürlüğü yaptığımız haber sonrası gerekli incelemeleri başlattıklarını söyleyerek açıklamalarında şu ifadeleri yer verdi:

“Yapılan incelemeler sonucu 29.03.2021 tarihinde hizmete verilecek şekilde 354 numaralı hattın servislerine sabah 06:35`de Elmadağ’dan ve akşam 18:30`da gençlik parkından başlayacak şekilde ilave servisler verilmiştir. Hatlara verilen servisler yapılan istatistikler sonucu yolcu sayısına göre belirlenmekte olup, hatlarımızın kontrolü sistemden devamlı yapılarak zaman içerisinde kurum imkanları dahilinde gerekli servis düzenlemeleri yapılmaktadır. Gazetenizin duyarlılığı için teşekkür ederiz.”

İLKSAYFA///

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