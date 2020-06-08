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Ulaşım sorunu nihayet bitti

Gazetemizin gündeme getirdiği Mamak Ortaköy Mahallesi'ndeki ulaşım sorunu nihayet son buldu. Samsun yolunun ikiye böldüğü mahalledeki, bağlantıyı sağlayan tek kavşak yeniden açıldı.
Ulaşım sorunu nihayet bitti

Mamak Ortaköy Mahallesi'ni ikiye bölen Samsun yolu (19 Mayıs Bulvarı) üzerindeki bağlantı kavşağı, geçtiğimiz aylarda Karayolları ekiplerince kapatılmış ve mahalle arasındaki ulaşım bir hayli zorlamıştı. Mahalle Muhtarı Fatih Şimşek, gazetemizin aracılığıyla geçtiğimiz 13 Aralık'ta, bölgedeki ulaşımı kolaylaştıran kavşağın yeniden açılması çağrısında bulunmuştu.

fb_img_1591586463248.jpgMÜJDEYİ VERDİ
O çağrı nihayet yanıt buldu. Karayolları ekiplerince mahallenin Samsun yolu bağlantısı yeniden açıldı.
Bağlantı yolunun açılması ile iki yakada bulunan mahalle halkı birbirleriyle kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. Mahalle Muhtarı Şimşek, taleplerinin yanıt bulmasına sevinerek, sosyal medya hesabından "Talebimiz ve mücadelemiz sonunda mahallemizin atar damarı Samsun yolu bağlantımız tekrar açıldı” ifadelerini not düştü. Karayolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de inceledi.

GAZETEMİZ ULAŞIM SORUNUNU GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Mamak Ortaköy Mahallesi Muhtarı Fatih Şimşek, mahalleyi ikiye bölen Samsun yolunda (19 Mayıs Bulvarı) araçların karşıdan karşıya geçişini sağlayan kavşağın kapatılmasına geçtiğimiz Aralık ayında gazetemiz aracılığıyla tepki göstermiş ve bağlantı kavşağının yeniden açılmasını talep etmişti. Şimşek, bölünmüş yoldaki kavşağın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce bir gerekçe gösterilmeden kapatıldığını kaydeden Muhtar Şimşek, yolun ikiye böldüğü mahalledeki vatandaşların bu nedenle ulaşımda bir hayli zorluk çektiğini ifade etmişti.
Ortaköy Mahallesi’nde gün içinde insan sirkülasyonunun bir hayli fazla olduğunu, yolun ikiye böldüğü mahallede karşıdan karşıya geçmek isteyenlerin kilometrelerce gidip gelmek zorunda kaldığını da anlatan Şimşek,

“Mahallemizde Ortaköy Mezarlığı, Mermerciler Sitesi ve 80. Yıl Endüstri Meslek Lisesi var. Binlerce kişi gün içinde mahallemize gelip gidiyor. Ankara şehir merkezinden aracıyla gelenler mahallenin sol tarafına geçebilmek için fazladan yaklaşık 5 kilometre yol kat ediyor. Elmadağ tarafından gelenler ise mahallenin sol tarafına geçmek için fazladan 10 kilometre gitmek durumunda kalıyor. Önceden ise kolay ve rahat bir şekilde karşıya geçiş sağlanabiliyordu” demişti  

"MAHALLELİ ÇOK MAĞDURDU”

Ortaköy Mahallesi’nin ortasında yer alan kavşağın kapatılması ile mahallelinin ve ziyarete gelen araç sahiplerinin mağdur olduğunu söyleyen Şimşek, “Çok mağduruz. Mahallemizde karşıdan karşıya geçişi sağlayan ve geçtiğimiz günlerde kapatılan kavşağın acilen yeniden açılması lazım. Vatandaşlarımız çok tepkili” diye konuşmuştu. 

Osman Akdoğan/İlksayfa

 

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