  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 26 °C
»

Ulaşımda bayram seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık." dedi.
Ulaşımda bayram seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

Bakan Turhan, Ramazan Bayramı tatilinin bugün itibarıyla başladığını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Kara yolları başta olmak üzere, demir, deniz ve hava yollarında tüm önlemleri aldıklarını belirten Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında bugün ve 8-9 Haziran'da ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacağını ifade etti.

Turhan, ilave YHT'lerin Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de hareket edeceğini aktararak, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de fazladan vagon eklendiğini dile getirdi.

İlave vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandığına işaret eden Turhan, demir yollarının bayrama hazır olduğunu kaydetti.

"Tüm önlemleri aldık"

Hava ve deniz yollarında da ek seferlerin konulduğunu ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Turhan, tüm bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış göstermesini beklediklerini bildirdi.

Turhan, bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bayram tatili süresince KGM sorumluluğu altındaki güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak. Hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak. Yapım, bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yollar gözden geçirilerek, mümkün olan şeritlerin tamamı trafiğe açılacak. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum."

Turhan, vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi alması gerektiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, KGM web sitesinde yer alan güzergah analizi programını kullanabilirler. Bu programla en uygun güzergah ve alternatif yolların yanı sıra kapalı ve çalışma yapılan yolları da öğrenebilirler. Ücretsiz Alo 159 hattından yol durumlarına ilişkin de bilgi alabilirler." dedi.

"Kimsenin bayramını acıya dönüştürmeyin"

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin bayram tatili süresince ücretsiz olacağını ifade eden Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar süreceğini söyledi.

Turhan, amaçlarının vatandaşın bölünmüş yollar, YHT'ler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha da özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu02 Haziran 2019 Pazar 09:57
  • Türkiye ve dünya gündemi - 2 Haziran 201902 Haziran 2019 Pazar 09:55
  • 'Tatilde yakıt masrafını yüzde 15 azaltmak mümkün'01 Haziran 2019 Cumartesi 19:22
  • THY'den yolcularına önemli uyarı01 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
  • Pençe Harekâtına hava desteği01 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
  • THY, bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı01 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
  • Sahil Güvenlik operasyon düzenledi01 Haziran 2019 Cumartesi 12:51
  • Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralılar var01 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
  • Ağrı'da patlama: Ölü ve yaralılar var01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
  • Aras Kargo'yu ipten alan karar01 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti