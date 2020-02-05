Ulaştırma Bakanı: Can kaybı yok

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak üç parçaya ayrılarak alev aldı.

Uçaktaki yolcular kendi imkanlarıyla uçak enkazından ayrılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

CAN KAYBI YOK

Kazada can kaybı yaşanmadığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."" ifadelerini kullandı.