Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevine son verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan “atama kararı”na göre Mehmet Cahit Turhan’ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Adil Karaismailoğlu getirildi.

GÖREVDEN ALMA NEDENİ KANAL İSTANBUL MU?

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken Kanal İstanbul Projesi'nin ilk ihalenin yapılmasına büyük tepki gelmişti. Cahit Turan'ın ihaleyi iptal etmemesinin görevden alınma nedeni olduğu ileri sürüldü

KABİNEDE İLK DEĞİŞİKLİK

Bu görevden alma, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan kabindeki ilk değişiklik oldu.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu, 1969 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.

Mayıs 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı.

1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne, 23 Temmuz 2014 tarihinde de Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Temmuz 2016’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atanan Karaismailoğlu, 26 Nisan 2018 tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra bu görevinden istifa etmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olmuştu.

Adil Karaismailoğlu, 28 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.